Corinthians recebe o Goiás para entrar na briga pela Libertadores

O Corinthians enfrenta o Goiás hoje, às 19h15, na tentativa de alcançar o G-6 do Campeonato Brasileiro. A partida adiada da sétima rodada acontecerá na arena em Itaquera e possibilitará ao time alvinegro entrar de fato na briga por uma vaga na Copa Libertadores.

O técnico Fábio Carille não deu pistas da escalação que irá a campo. A principal dúvida está no setor de criação do meio de campo. Sornoza, titular no clássico com o Palmeiras, disputa uma posição com Mateus Vital, que começou em campo nos dois jogos anteriores.

Quem também pode deixar a equipe é o centroavante Vagner Love por causa da sequência de jogos. Ele foi titular contra o Palmeiras e na partida anterior contra o Montevideo Wanderers pela Sul-Americana quando marcou dois gols. No clássico teve atuação discreta e, com isso, pode dar lugar a Boselli.

O argentino se pronunciou ontem pelas redes sociais depois de ter a saída especulada durante a janela de transferências. Sem muito espaço na equipe, com apenas três gols na temporada, ele foi sondado pelo Boca Juniors, onde iniciou a carreira, além de clubes mexicanos, onde atuou antes de vir para o time paulista.

Duilio Monteiro Alves, diretor de futebol, e Andrés Sanchez sempre negaram haver qualquer proposta pelo jogador. "Em relação aos rumores dos últimos dias, quero confirmar que tive sondagens de clubes do Brasil e de clubes do exterior. Minha resposta para todos foi a mesma. Quero continuar no Corinthians brigando pelo meu lugar na equipe e ajudando quando o técnico precisar", disse o jogador, que ainda tem Gustagol como concorrente.

FICHA TÉCNICA:

Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Sornoza (Mateus Vital); Clayson, Vagner Love (Boselli) e Pedrinho. Técnico: Fábio Carille.

Goiás: Tadeu; Kevin, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Léo Sena e Yago Felipe; Michael, Kayke e Leandro Barcia. Técnico:Robson Gomes (interino).

Juiz: Bruno Arleu de Araujo.

Local: Arena Corinthians.

Horário: 19h15.

Na TV: Premiere.