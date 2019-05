Corinthians recebe o Grêmio e inicia maratona até pausa da Copa América

O Corinthians teve a semana livre para treinar e hoje, às 19h, encara o Grêmio no início de uma maratona de dez jogos em um mês, que só terminará com a parada para a Copa América.

O primeiro duelo da sequência é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, competição na qual o time alvinegro ainda não acordou e soma até aqui uma vitória, um empate e uma derrota. O adversário vem de vitória com direito a classificação na Libertadores no meio da semana e irá a campo com força máxima.

“O Grêmio é um dos grandes desta competição. Querendo ou não, tem um estilo diferente, fica bastante com a bola, tem atacantes rápidos. Não que as outras equipes não tenham qualidade, mas o Grêmio já provou que tem. A gente tem de estar pronto para isso, enfrentá-los, resistir a essa qualidade deles e pôr em prática o que treinamos. A gente pediu tanto essa semana livre para treinar e conseguiu isso agora. É um grande teste para a gente”, disse o volante Junior Urso, que ainda não sabe se começará a partida.

Urso volta de lesão muscular e disputa posição com Ramiro. Como ficou parado por quase um mês, ainda não tem condições de atuar nos 90 minutos. Com isso, Fábio Carille não definiu se o utilizará desde o início.

Além dele, o treinador poderá contar novamente com o zagueiro Henrique e o lateral-esquerdo Danilo Avelar, recuperados de lesão. O lateral-direito Fagner e o zagueiro Manoel também estão de volta após terem sido poupados no empate do último sábado com o Vasco.

Carille não confirmou a escalação, mas a novidade deve ser a presença de Matheus Vital na vaga de Pedrinho. O treinador, junto com a comissão técnica, tem analisado o desgaste físico dos atletas. Isso porque, depois de encarar o Grêmio, na próxima quarta-feira, o Corinthians enfrentará o Flamengo, em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em seguida, tem mais jogo do Brasileirão no final de semana e, então, a primeira partida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Até a parada da Copa América, torneio que começa em 14 de junho, o time alvinegro não vai ter mais folga durante a semana. Em um mês terá definida sua situação na atual fase dos dois torneios mata-mata e feito dois clássicos pelo Brasileirão - contra o São Paulo, dia 25, em casa, e depois contra o Santos, em 12 de junho, fora.

“Não tenho como escolher se é quarta e domingo, o que vier pela frente a gente tem que se adaptar, somos profissionais. Quero retomar minha melhor condição física e ajudar o Corinthians”, disse.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X GRÊMIO

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (J. Urso) e Sornoza; Matheus Vital, Boselli e Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.

GRÊMIO: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Juninho Capixaba; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Thaciano (Luan) e Everton; André. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO: Marcelo de Lima Henrique.

LOCAL: Arena Corinthians.

HORÁRIO: 19h.

NA TV: PPV.