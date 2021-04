Corinthians recebe o Peñarol e tenta não se complicar na Sul-Americana

Depois de apresentar um fraco futebol na estreia, o Corinthians volta a campo hoje, às 19h15 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. A equipe do técnico Vagner Mancini enfrentará o Peñarol, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Grupo E do torneio. O adversário uruguaio lidera a chave após ter goleado o Sport Huancayo-PER na estreia por 5 a 1. O time brasileiro na rodada inaugural empatou sem gols com o River Plate-PAR precisa da vitória para não se complicar. Só o primeiro colocado de cada grupo avança.

A importância do duelo faz os jogadores até deixarem de lado o clássico com o São Paulo pelo Paulistão no final de semana. “Para a gente é uma final. Temos que encarar assim porque só a vitória interessa. Não penso no jogo de domingo, quero pensar só no Peñarol para que a gente possa fazer um grande jogo”, disse Luan. “Estamos jogando em casa, sabemos da força que é o Corinthians. Temos que buscar a vitória do primeiro ao último minuto”, acrescentou o jogador.

Depois de passar por um longo período no banco de reservas, Luan voltou a ganhar espaço com Mancini. Ele começou como titular em três dos últimos cinco jogos. Foi poupado no domingo contra o Santos para estar 100% no duelo pela Sul-Americana.

“Estou feliz em poder jogar, ter mais oportunidades. Tenho certeza de que vou melhorar muito em todas as questões. Eu estava com muita vontade de retornar a jogar, poder ajudar meus companheiros. Fizemos jogos bons, com vitórias. Lógico que temos que melhorar, mas com vitórias fica um pouco mais fácil.”

Ainda em evolução, ele também mandou um recado aos torcedores que cobram mais entrega em campo. “Acho que essa questão de dar carrinho, sujar o calção, sempre que precisar eu vou estar a disposição para ajudar os companheiros em campo, mas tem que entender as características de cada um. Nem sempre minha característica é dar carrinho, é mais técnica, mas me dedico dentro dos jogos. Pode parecer, por questão de não dar carrinho e sujar calção, mas correr e dedicação não faltam. Meus números, nos jogos que joguei, fui um dos que mais correu em campo, em distância percorrida. Me dedicar e me entregar nas características não tem faltado”, disse.

Além de Luan, Mancini promoveu o retorno dos outros sete jogadores que foram poupados no clássico. A única ausência confirmada é do volante Xavier. Titular na estreia do torneio, não ficará nem na reserva.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X PEÑAROL

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Camacho, Mosquito (Léo Natel), Luan e Otero; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

PEÑAROL: Kevin Dawson, Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher e Joaquin Piquerez; Giovanni González, Jesús Trindade, Walter Gargano e Facundo Torres; David Terans e Agustín Arvarez Martínez.Técnico: Maurício Larriera

ÁRBITRO: Facundo Tello-ARG

HORÁRIO: 19h15

LOCAL: Neo Química Arena