Corinthians recebe o Vasco para esquecer eliminação e entrar no G-4

O Corinthians recebe o Vasco neste domingo, às 11h (horário de Brasília), na tentativa de se reerguer após eliminação na Copa Sul-Americana. Os cariocas tentam embalar para se afastar da zona de rebaixamento. A partida acontece na arena em Itaquera, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os comandados de Fábio Carille chegam desgastados fisicamente depois de empatar por 2 a 2 com o Independiente na última quarta, em Quito, no Equador, pela semifinal do torneio continental. Como perdeu na ida por 2 a 0, deu adeus à competição. A vitória no Brasileirão também é importante para manter o time na parte de cima da tabela.

"Óbvio que estamos chateados, fica aquele gostinho de que em casa deixamos a desejar. Lá tivemos uma grande atuação com altitude, um dos times mais difíceis que já joguei contra. Pecamos em casa", avaliou o lateral-esquerdo Danilo Avelar. "Agora é mudar a página. A rodada (do Brasileiro) nos ajudou, temos que olhar a tabela e o nosso trabalho".

O técnico Fábio Carille fechou parte do treino nesta sexta-feira e não deu pistas do Corinthians que entrará em campo para enfrentar o Vasco. Por causa do cansaço da viagem e da suspensão de Vagner Love, o time tem ao menos quatro dúvidas para a partida do final de semana.

Sobre a partida ser realizada durante a manhã, Avelar minimizou o incômodo do horário - o time teve as partidas contra Internacional e Ceará também às 11h. "É sempre um ponto de interrogação o horário. Mas se tiver dificuldade, é para os dois", comentou.

O Vasco teve a semana inteira para treinar, porque o duelo com o Atlético-MG que aconteceria na quarta-feira foi adiado. A equipe mineira foi eliminada pelo Colón, da Argentina, na última quinta-feira. O time carioca vem de dois jogos sem perder (uma vitória e um empate) e está a cinco pontos da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X VASCO

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf (Gabriel); Pedrinho, Ramiro (Júnior Urso), Sornoza (Mateus Vital) e Clayson; Boselli (Gustagol). Técnico: Fábio Carille.

VASCO: Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Castán e Danilo; Bruno Gomes, Raul e Marcos Junior; Rossi, Ribamar e Talles Magno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG)

Horário: 11h.

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.