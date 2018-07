Corinthians recebe proposta e estuda a venda do atacante Léo Jabá

O Corinthians pode acertar nos próximos dias a venda do atacante Léo Jabá para a Europa. Um clube russo ofereceu 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) pelo jogador e a diretoria alvinegra estuda se aceitará a oferta. Enquanto isso, o jogador continua com o grupo e foi relacionado para a partida contra o Vasco, quarta-feira, em São Januário.

Léo Jabá tem 18 anos e disputou 17 partidas nesta temporada. O Corinthians é dono de 75% dos direitos econômicos do atleta e o restante pertence aos empresários Fernando Garcia e Nick Arcuri. Garcia, inclusive, negou ao Estado que exista alguma negociação em andamento. O técnico Fábio Carille aprova a saída do jogador, por entender que no elenco exista atletas que possam suprir uma eventual saída do jovem atleta, mas a diretoria só aceita fazer negócio se entender que o valor compensa.

Jabá tem contrato até setembro do ano que vem e a diretoria do Corinthians tem o plano de negociar jogadores para conseguir recursos que possam ajudar a pagar suas contas e também garantir reforços ou a manutenção de atletas mais importantes. Como é o caso do zagueiro Pablo. A tendência é que o clube use parte deste dinheiro para pagar os 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) pedido pelo Bordeaux para acertar a comprar do defensor, que está emprestado até o fim do ano.

Além de Léo Jabá, outros atletas também podem sair. Os dirigentes corintianos esperam por propostas por Rodriguinho, Fagner, Guilherme Arana e Balbuena, mas garantem que só farão negócio se os valores forem interessantes para o clube.