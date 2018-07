Corinthians receberá proposta da Udinese por Edenílson

SÃO PAULO - O Corinthians receberá uma proposta oficial da Udinese por Edenílson depois das festas de ano novo - antes, outro clube italiano, o Napoli, também havia demonstrado interesse no volante, que vinha atuando improvisado na lateral direita no lugar de Alessandro. O empresário do jogador, Jorge Machado, confirmou que a proposta será enviada semana que vem. "Pelo que foi apresentado, será bom para o Edenílson", disse.

Quem intermediou a transferência foi o empresário Giuliano Bertolucci, que já negociou outros jogadores do Corinthians para o futebol europeu - Paulinho, por exemplo, foi um deles. O clube já sabe do interesse dos italianos e admite vender o jogador e contratar um substituto imediatamente. A proposta gira em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões). "Se concretizar a saída do Edenílson, teremos de repor alguém para a lateral direita", afirmou o diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, à rádio Bandeirantes. Edenílson recebe sondagens do futebol europeu desde o ano passado, quando recebeu aumento de salário e seu contrato foi ampliado.

Roberto de Andrade garantiu que não existe proposta oficial por nenhum outro jogador do Corinthians. Nem mesmo para os ''veteranos'' Emerson, Danilo e Douglas. Na próxima semana, Uendel, da Ponte Preta, deve ser confirmado como primeiro reforço para temporada 2014. Mas ele é lateral-esquerdo e deve ser reserva de Fábio Santos. O dirigente praticamente descartou a contratação de Diego Tardelli. Segundo ele, o atacante do Atlético-MG não foi sequer procurado. "Vontade não é suficiente. E qual clube não teria vontade de contratar o Tardelli? Mas não tem nada agendado em relação a isso", garantiu Roberto de Andrade.