Corinthians reconhece que saída de Elias está perto de se confirmar

O volante Elias, do Corinthians, deve confirmar ainda nesta semana a transferência para o Hebei China Fortune. O time asiático pretende oferecer ao clube do Parque São Jorge a quantia de R$ 40 milhões, além de propor ao atleta um salário que chega a R$ 2 milhões por mês, valor que a própria diretoria corintiana considera irrecusável.

"O empresário conversou com Roberto (de Andrade, presidente do Corinthians), que iria vir essa proposta muito alta da China, para o clube e para ele. Estamos falando mais de R$ 1,5, R$ 2 milhões. Caso se confirme isso, não tem como o jogador falar não, nem o clube", disse o o diretor adjunto de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira, em entrevista para a rádio Transamérica nesta segunda-feira.

O Hebei China acaba de garantir a promoção à divisão principal do país e pretende fechar logo a contratação. "O Corinthians está aguardando uma proposta oficial, não só por boca para gente ver o que vai ser feito. Se vai aumentar, se vai liberar, enfim. Vamos esperar.", afirmou Ferreira.

O Corinthians é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador. O restante pertence ao Sporting, de Portugal, ex-clube de Elias. O time paulista ainda tem que pagar à equipe europeia cerca de R$ 4,3 milhões pela contratação do volante, realizada em abril do ano passado.

No clube paulista Elias se tornou titular absoluto e conseguiu retornar à seleção brasileira. Um dos destaques do time campeão brasileiro, o volante pode se juntar ao meia Jadson, outro que também deixou o clube para se transferir ao futeobl chinês. O Tianjin Quanjian é a nova equipe dele.