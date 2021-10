Corinthians recorda última temporada para vencer Fluminense e não repetir panorama antes de clássico

A derrota para o Sport no último sábado encerrou uma invencibilidade de dez jogos da equipe do Corinthians. A sequência positiva havia convencido os alvinegros a sonharem com uma vaga direta na próxima Copa Libertadores e deixou os torcedores empolgados com o retorno do clube às primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Para retomar a trajetória ascendente, o Corinthians precisará superar uma pedra no sapato, o Fluminense, pela 26ª rodada do Nacional, às 21h.

Nos últimos oito jogos entre alvinegros e tricolores, o Corinthians venceu apenas um duelo. Esse único triunfo foi a maior goleada do confronto - placar de 5 a 0 conquistado em janeiro, em partida válida pela temporada passada. O resultado, porém, traz um sinal de alerta para a equipe paulista, dado que, no jogo seguinte à vitória sobre os cariocas, o Corinthians perdeu, por 4 a 0, para o rival Palmeiras.

Nesta temporada, o cenário se repete. Depois do jogo com o Fluminense, o Corinthians mira suas atenções para um clássico, dessa vez, contra o São Paulo. E os comandados de Sylvinho não podem deixar que uma boa vitória, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, empolgue tanto a ponto de tirar do radar boas estratégias para superar um rival em má fase na competição. O Corinthians está com um olho na estrada e outro no retrovisor.

O Fluminense não vem de bons resultados. Com a efetivação de Marcão no comando técnico, vitórias apareceram, mas a falta de gols nos últimos dois jogos (diante de Fortaleza e Atlético Goianiense) assusta os torcedores do time das Laranjeiras, que segue na luta por uma vaga na principal competição continental. A preocupação aumenta com a ausência confirmada do centroavante Fred, que teve fissura no quinto dedo do pé esquerdo.

O Corinthians também tem suas dúvidas. Renato Augusto e Giuliano não foram a campo no penúltimo treinamento antes do jogo. Os meias fizeram trabalhos de controle de carga, mas a expectativa é que sigam no time titular. Quem retorna à equipe é o atacante Willian, que ficou fora da derrota no Recife para tratar de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda.

Sylvinho se preocupa com a disciplina de seus jogadores. Cinco titulares estão pendurados e, caso recebam novo cartão amarelo, ficarão fora do clássico com o São Paulo. Cássio, Fagner, João Victor, Cantillo e Fábio Santos estão cientes das precauções que devem tomar para não dificultarem uma nova arrancada corintiana.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLUMINENSE

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Renato Augusto, Giuliano e Roger Guedes; Gabriel Pereira. Técnico: Sylvinho

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla. Técnico: Marcão

ÁRBITRO: Marielson Alves Silva (CBF-BA)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

TV: SporTV e Pay-per-view