Corinthians recua e adia acerto com Montillo para 2012

O problema ainda é a teimosia do Cruzeiro em baixar o valor. O clube mineiro está irredutível na pedida dos 15 milhões de euros (R$ 36 milhões), enquanto que o Corinthians ofereceu 8 milhões de euros (R$ 20 milhões). Para isso, conta com o apoio do BMG, que detém 20% dos direitos econômicos do argentino, e com o próprio estafe do jogador, que já acertou salários com o Corinthians.

Enquanto o negócio não se resolve, outro atleta que tem o nome sempre lembrado no Parque São Jorge é o meia Douglas. Ele seria o plano B para o caso de Montillo não chegar. No Rio Grande do Sul, o diretor de futebol do Grêmio, Paulo Pelaipe, tem dito que o jogador está forçando sua saída justamente por ter interesse em voltar ao Corinthians, onde venceu o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2009.

CRÉDITO - O Corinthians formalizou na sexta o pedido ao BNDES para poder se utilizar da linha de crédito do banco estatal especialmente criada para a Copa do Mundo de 2014. O clube protocolou uma carta consulta, documento que serve como o primeiro passo para que os R$ 400 milhões que o BNDES tem à disposição sejam utilizados na construção do Itaquerão.

O pedido não é garantia de que o banco vai liberar imediatamente o dinheiro, mas serve para que o Itaquerão não perca o prazo limite para usar a linha de crédito. Até esta sexta, apenas o Beira-Rio e o Itaquerão não haviam solicitado o dinheiro.