Corinthians recusa proposta de time de Fábio Carille para levar Rodriguinho

O Corinthians recusou uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 22,6 milhões) para negociar Rodriguinho com o Al-Wehda, da Arábia Saudita, clube que tem Fábio Carille como treinador. Os sauditas nem chegaram a conversar com o jogador, já que o time brasileiro recusou qualquer conversa por esses valores.

Os dirigentes do Corinthians estão dispostos a negociar o jogador, mas acharam o valor muito baixo. Na visão dos corintianos, Rodriguinho não pode ser vendido por um valor menor do que Maycon foi para o Shakhtar Donetsk (6,6 milhões de euros) e até Petros, do São Paulo, acabou sendo usado como referência. O são-paulino foi negociado por cerca de R$ 22 milhões.

Sempre que perguntado sobre a possibilidade de sair, Rodriguinho afirma que quem tiver interesse em seu futebol, precisará conversar com o Corinthians antes de fazer uma proposta para ele. A expectativa é que uma nova oferta do futebol asiático chegue, mas ainda não há nada confirmado.

Até o momento, o Corinthians negociou três titulares: Balbuena, Sidcley e Maycon e o reserva Kazim. Além de Rodriguinho, o lateral-direito Fagner e o goleiro Cássio também são nomes sondados para deixar o clube, após fazerem parte da delegação brasileira que disputou a última Copa do Mundo.