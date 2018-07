Corinthians reduz festa, mas empolga torcida em desfile em trio elétrico

SÃO PAULO - A redução no trajeto da carreata do Corinthians em carro aberto para celebrar a conquista do título do Mundial de Clubes, realizado no Japão, não diminuiu a empolgação dos torcedores. Por isso, os jogadores fizeram questão de agradecer o carinho recebido nesta terça-feira nas ruas de São Paulo.

"Só quero agradecer. O amor do torcedor ao Corinthians é infinito, incrível. Estou muito feliz, nenhum jogador vai passar por isso que estamos passando hoje. É muita alegria", afirmou o zagueiro Chicão, em entrevista à TV Globo. "Agora caiu a ficha. Muita gente não veio por causa da Série B (em 2008). Eu vim e agora estou sendo recompensado", completou.

A festa do Corinthians pela conquista do título do Mundial foi menor do que a programação original. O clube decidiu não ir até a Prefeitura de São Paulo, onde a delegação seria recebida pelo mandatário Gilberto Kassab, e também cancelou a comemoração no CT do clube, além de ter reduzido o trajeto pelas ruas de São Paulo.

Assim, a comemoração, que contou com a presença do cantor Thiaguinho no trio elétrico, foi iniciada na avenida Tiradentes, seguiu pela avenida Santos Dumont, com o ponto final sendo na praça Campos de Bagatelle. Durante todo o trajeto, os jogadores foram celebrados pelo torcedor corintiano que tomou conta das ruas.

"Eu sabia antes do Mundial que eu tinha que dar a minha vida no Japão, porque era tanto corintiano merecendo esse título, que não poderia ser diferente, porque essa torcida merece", declarou o meia Danilo.

O cansaço dos jogadores foi um dos motivos que provocou a diminuição do trajeto da comemoração corintiana, como reconheceu o atacante Emerson. "No avião tínhamos comentado que queríamos ir logo para casa, mas seria injusto porque a galera toda veio nos ver. vamos curtir o momento porque é especial para todos ficar tão perto deles", afirmou.

Emerson garantiu que o esforço feito pelos torcedores para ir ao Japão comoveu os jogadores e serviu como incentivo para a disputa do Mundial. "Antes, tinham muitos comentários dos torcedores que vendiam tudo para ir ao Japão e nós conversamos muito sobre isso. O mínimo que tínhamos que fazer era ter dedicação, afinco e fazer de tudo pelo título. Agora é justo dividir essa alegria com eles", comentou.

O lateral-esquerdo Fábio Santos avaliou que a festa serviu para que os jogadores matassem a saudade do torcedor, mesmo com a "invasão" promovida por eles no Japão. "Estávamos com saudades, apesar de todo o esforço que fizeram para ir até lá", disse.

"A emoção é demais, fizemos muito sacrifício, mas ver essa recepção não tem preço é muito bom proporcionar essa alegria para eles", completou.