Corinthians reencontra Eduardo Barroca, ex-técnico do time sub-20

O Corinthians reencontrará seu ex-técnico do sub-20 na partida com o Botafogo neste sábado, às 17h, na arena em Itaquera, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Barroca deixou o time paulista em abril para assumir o comando da equipe carioca.

LEIA TAMBÉM > Jogadores do Botafogo elogiam Eduardo Barroca após a virada no Brasileirão

Na verdade, Barroca retornou ao Botafogo. O treinador de 37 anos havia passado pela primeira vez por General Severiano entre 2016 e 2018, na equipe sub-20. Na ocasião, foi campeão brasileiro da categoria e cogitado para assumir a vaga de Jair Ventura no time principal no final de 2017. Mas Felipe Conceição foi o escolhido.

O bom desempenho na base do Botafogo chamou a atenção do Corinthians, que o contratou com planos para que ajudasse na transição entre a base e o profissional. Ele chegou em maio, comandou o time sub-20 por 49 partidas, com 31 vitórias, 13 empates e cinco derrotas. Nesse período também teve passagem como auxiliar técnico da seleção brasileira sub-20. Barroca tinha boa relação com Fábio Carille e também já conhecia o clube paulista. Em 2010 teve rápida passagem como técnico da equipe sub-17 do Corinthians.

Barroca assumiu o Botafogo no que é sua primeira experiência como técnico de um time profissional. Antes ele já havia sido auxiliar em comissões técnicas de Bahia, Fluminense e Vasco. Seu estilo, no entanto, é diferente do de Carille. O técnico do Botafogo gosta de colocar o time para atacar. Já o treinador corintiano tem como principal qualidade acertar o setor defensivo. Na partida deste sábado, Corinthians e Botafogo se enfrentam por um lugar no G-6 do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista está em quinto lugar com 24 pontos. O Botafogo é o sétimo, com 22.