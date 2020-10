Corinthians registra pior aproveitamento em casa desde a construção da Arena em 2014

O aproveitamento do Corinthians na Neo Química Arena, em 2020, é o pior desde a inauguração do estádio, em maio 2014. A equipe alvinegra atravessa um período de oscilação dentro de casa e conquistou apenas 51,8% dos pontos disputados. A derrota diante do América-MG, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, marcou a quarta partida seguida sem vitórias em Itaquera.

Isso não acontecia desde 2017, ano em que o time ficou sem vencer pela mesma quantidade de partidas. A equipe, no entanto, não contou com derrotas nesse tempo. Foram quatro empates seguidos. Hoje, são dois resultados adversos (para o América-MG, pela Copa do Brasil, e para o Flamengo, no Brasileirão) e dois empates (diante do Santos e do Red Bull Bragantino, ambos pelo Brasileiro).

O cenário ruim fica ainda pior quando as dez últimas partidas do time na Neo Química Arena são analisadas. Apenas duas vitórias aconteceram nesse período. A última, há mais de um mês. Foi no dia 16 de setembro, diante do Bahia. Já a segunda, foi há 71 dias, diante do Coritiba, em 19 de agosto. Essa sequência, somada aos demais resultados do ano, fazem com que 2020 seja, até o momento, o pior ano do Corinthians em sua própria casa.

O aproveitamento do clube alvinegro na Arena está caindo desde 2016, ano em que o time registrou uma queda de dois pontos percentuais em relação a temporada anterior, ou seja, obteve 78% dos pontos disputados - em 2015, quando sagrou-se campeão obteve 80%. Desde então, as quedas se acentuaram. De 2017 - ano em que também venceu o Brasileirão - para 2018, o tombo foi de seis pontos percentuais (de 69% para 63%).

Mas nada supera a queda de 2019 para 2020, que, até o momento, é de 10 pontos percentais. Como a temporada ainda está em andamento, o cenário pode mudar. Por enquanto, serve de alerta. O próximo confronto do Corinthians na Neo Química Arena acontece neste sábado e não tende a ser fácil. A equipe alvinegra enfrenta o Internacional, líder do Brasileirão, às 19 horas.