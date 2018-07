Corinthians regulariza inscrição do atacante Anderson Martins

O Corinthians conseguiu regularizar a inscrição do zagueiro Anderson Martins na CBF, mas ele não será aproveitado pelo técnico Mano Menezes no jogo desta quinta-feira, contra o Inter, a partir das 19h30, na Arena Corinthians. Assim, a estreia do novo reforço corintiano pode acontecer no domingo, diante do Vitória, em Salvador.

Anderson Martins foi contratado pelo Corinthians durante a intertemporada e já está integrado aos treinos com o grupo. Com passagens anteriores por Vitória e Vasco, ele foi emprestado pelo Al-Jish, do Catar, até junho de 2015.

Mano Menezes planejava relacionar Anderson Martins para o jogo contra o Inter, mas, como a documentação não ficou pronta no dia anterior, o zagueiro acabou ficando fora do duelo desta quinta-feira. Assim, apenas dois reforços corintianos poderão fazer a estreia diante do time gaúcho: o volante Elias e o atacante paraguaio Romero.