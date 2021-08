Corinthians relaciona Giuliano, mas Renato Augusto e Cantillo não visitam Santos

Não será diante do Santos, na Vila Belmiro, que a torcida do Corinthians verá os reforços atuando juntos. Apenas Giuliano foi relacionado para o clássico deste domingo. Renato Augusto ainda precisa de um recondicionamento físico melhor, e teve sua reestreia adiada. Cantillo, com problemas musculares, se tornou desfalque de última hora.

Após os trabalhos deste sábado, o Corinthians informou que Cantillo sentiu um incômodo no adutor da coxa direita e acabou fora dos relacionados. Abre caminho, assim, para a estreia de Giuliano com a camisa do clube do coração. Sem o colombiano, Sylvinho deve recuar Roni para atuar ao lado de Gabriel, com o meia entrando na armação.

Sylvinho não confirmou a escalação de Giuliano em nenhum momento. Ele vinha atuando com três volantes nos últimos jogos e, caso opte por não mexer no esquema, pode surpreender, deixando Guiliano como opção. O reforço ainda não tem condições de atuar os 90 minutos.

Independentemente de começar ou entrar ao longo da partida, Giuliano não abre mão de estar em campo ao menos alguns minutos na Vila Belmiro. Querendo "ajudar", disse ao longo da semana que gostaria de atuar no clássico nem que fosse por "10, 15, 35 ou 45 minutos."

Já Renato Augusto terá mais uma semana cheia para o recondicionamento físico. A estreia deve ocorrer no dia 15 de agosto, na Neo Química Arena, diante do Ceará, em jogo válido também pelo Brasileirão.

Confira os 23 relacionados para o clássico:

Goleiros - Cássio, Caíque França e Matheus Donelli;

Laterais - Fábio Santos e Fagner;

Zagueiros - Gil, João Victor e Raul Gustavo;

Meio-campistas - Gabriel, Giuliano, Roni, Adson, Araos, Du Queiroz, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Vitinho e Xavier;

Atacantes - Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Marquinhos.