Corinthians remendado encara o Vitória em busca de paz para Loss

Mesmo com o time cheio de desfalques, o Corinthians não cogita outra possibilidade que não seja um resultado positivo hoje, diante do Vitória, às 21h, em casa, para abafar as críticas e vaias sob o trabalho de Osmar Loss e voltar a sonhar com a parte de cima da tabela.

No clássico com o Santos, o treinador ouvir vaias após substituir Pedrinho e foi criticado por torcedores ao final do empate por 1 a 1. A expectativa fica para saber como a torcida irá recebê-lo na Arena. O presidente do clube, Andrés Sanchez, já garantiu diversas vezes que não cogita a demissão do treinador, entretanto, é fato que mais uma rodada sem vitória irá aumentar ainda mais a pressão sobre o comandante corintiano.

Loss tem cinco jogos no comando do Corinthians sendo três derrotas, um empate e uma vitória. Para dificultar ainda mais a situação, o treinador não conseguiu dar treino para os titulares, por causa do desgaste físico, e terá quase um time fora.

"Nessa maratona de jogos, a maioria dos treinamentos é falado, na parte teórica. Estamos com dois ou três jogos na semana. Não tem tempo para treinamento, é mais recuperação e repouso. Nesse pouco tempo que temos para treinar, a maior parte do tempo é para descanso e essa aula. Claro que a gente queria estar em campo, mas temos que nos adaptar às circunstâncias", disse o zagueiro Henrique.

Cássio, Fagner, Balbuena e Romero defendem suas seleções nacionais. Renê Júnior, Ralf, Jadson e Clayson estão machucados. Por outro lado, Roger, autor do gol no clássico, é mantido e Mateus Vital ganha uma nova oportunidade.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Walter; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Pedrinho, Rodriguinho e Mateus Vital; Roger.

Técnico: Osmar Loss.

Vitória: Elias; Cedric, Kanu, Aderllan e Jeferson; Rodrigo Andrade, Lucas Marques, Neilton e Rhayner; André Lima e Wallyson.

Técnico: Vagner Mancini.

Juiz: Pericles Bassols (PE).

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.

Horário: 21h.