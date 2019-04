Corinthians renova até 2022 com Janderson, revelação da base

O Corinthians acertou nesta quinta-feira novo acordo com o atacante Janderson, um dos destaques do time na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador de 19 anos estava emprestado pelo Joinville até o fim de agosto.

O clube estendeu o contrato até o término de 2022 e ainda comprou 70% dos direitos econômicos do atleta divididos em duas parcelas. A primeira, de 20%, pagou R$ 200 mil. A outra, de 50%, será paga em agosto e custará R$ 500 mil.

A extensão do contrato foi um pedido do técnico Fábio Carille, que já subiu o jogador para trabalhar com o profissional. Além dele, fazem parte do atual elenco o meia Fabrício Oya, o volante Roni, o zagueiro Caetano e o lateral-esquerdo Lucas Piton.

Janderson, no entanto, não foi inscrito no Campeonato Paulista. A expectativa é que ele comece a ser relacionado no Campeonato Brasileiro. Na Copa São Paulo ele disputou jogos e não balançou as redes. Mas chamou a atenção em uma das posições que o time principal está carente, na função de atacante driblador pelas laterais do campo.