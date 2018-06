Corinthians renova com atacante e o empresta para a Ponte Preta

O atacante Gabriel Vasconcelos renovou contrato com o Corinthians, mas não irá permanecer no clube nesta temporada. O jogador de 21 anos, destaque do time na Copa São Paulo de 2016, foi emprestado para a Ponte Preta, onde ficará até dezembro. Seu contrato, que se encerrava no fim de 2018, foi prolongado por mais um ano.

Sem espaço com Fábio Carille, o garoto foi emprestado para ganhar mais experiência. Outro corintiano que também defenderá o time de Campinas é o volante Marciel. Vasconcelos disputou a Série B do ano passado pelo Oeste e marcou três gols pelo time do interior.

Outros três jogadores do Corinthians ainda aguardam por propostas e já foram avisados pela diretoria que não serão aproveitados. O goleiro Matheus Vidotto, o meia Gustavo Vieira e o atacante Bruno Paulo. O elenco de Carille conta ainda com 36 jogadores, sem contar Matheus Vital e Henrique. A tendência é que alguns atletas também sejam negociados.