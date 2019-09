Corinthians renova com Janderson e solicita retorno de Marllon

O Corinthians nesta quinta-feira solicitou ao Bahia o retorno do zagueiro Marllon, que estava emprestado até o final do ano, e renovou o contrato do atacante Janderson, de 20 anos.

O vínculo do garoto tinha validade até dezembro de 2022 e foi prorrogado até o fim de 2023. Janderson recebeu aumento salarial e já está registrado novamente no Boletim Informativo da CBF. Ele disputou apenas quatro jogos no profissional até agora e pode ser titular no domingo contra o Fluminense na vaga de Clayson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Marllon retorna após o Corinthians a negociação do zagueiro Henrique com o futebol árabe e a grave lesão de Léo Santos, que passou por cirurgia no joelho direito e só voltará aos gramados no ano que vem. Atualmente, o elenco conta com quatro zagueiros à disposição: Manoel, Gil, Bruno Méndez e João Victor.

Pesou também para o retorno o fato de Marllon não ter sequer entrado em campo pelo Bahia. Emprestado desde julho, ele vinha sendo relacionado para os jogos, mas sempre no banco de reservas. Além de jogar o Brasileirão, o jogador pode ser inscrito na reta final da Copa Sul-Americana pelo Corinthians.