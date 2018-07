Corinthians renova com um dos patrocinadores

SÃO PAULO - O Corinthians acertou a renovação com um de seus patrocinadores para 2012. O clube alvinegro fechou com a rede de escolas de inglês Fisk um novo contrato no valor de R$ 10 milhões. O valor é 25% maior do que o antigo contrato.

O reajuste no valor do acordo deve, segundo a Fisk, a possibilidade de fortalecer a expansão do nome da escola em países da América do Sul, já que o Corinthians vai disputar a Copa Libertadores.

Enquanto isso, o time do Parque São Jorge negocia o contrato de patrocínio master. Atualmente, o Corinthians possui a Hypermarcas como principal patrocinadora. Porém, a renovação não está certa.

O banco BMG, maior patrocinador do futebol brasileiro, tem interesse em investir no clube. As partes negociam. O BMG está envolvido na possível ida de Montillo, do Cruzeiro, ao Parque São Jorge.