Corinthians renova contrato com a Nike até 2022

NAGOYA - O Corinthians fez um novo e milionário contrato com a Nike, fabricante de material esportivo. O vínculo agora é de dez anos, até 2022. O clube vai ganhar R$ 30 milhões por ano - antes recebia R$ 15 milhões.

"Está fechado", disse o presidente Mário Gobbi, durante o treino do time no CT de Kariya, no Japão. Por ser um período longo, o contrato está atrelado à cotação do dólar. "Já tínhamos o maior patrocínio do futebol brasileiro master e agora temos o maior fornecedor de material."

O contrato anterior terminava em 2014, mas as partes decidiram fazer um novo vínculo, com prazo de dez anos, a partir de 2013. O anúncio oficial será feito em breve.

Pouco antes do início do Mundial de Clubes, o Corinthians tinha fechado um patrocínio de camisa com a Caixa, também no valor de R$ 30 milhões por ano. O vínculo com o banco termina no fim de 2013, mas com renovação automática até dezembro 2014.