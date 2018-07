Corinthians renova contrato de Cássio até fim de 2018

O Corinthians anunciou oficialmente nesta segunda-feira a renovação de contrato do goleiro Cássio até dezembro de 2018. O jogador, que foi um dos grandes heróis das conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de 2012, tinha vínculo com o clube até o fim de 2015, mas prorrogou o seu acordo com o time por mais três temporadas.

Cássio está na equipe corintiana desde o início de 2012, vindo do PSV Eindhoven, da Holanda. E naquele mesmo ano ele assumiu o posto de titular no decorrer da Libertadores e rapidamente se tornou um ídolo ao ser decisivo na campanha vitoriosa da competição continental e depois na final do Mundial de Clubes, contra o Chelsea, no Japão.

Depois disso, o jogador se sagrou campeão do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana de 2013. Ao total, ele acumula 109 partidas com a camisa do Corinthians, que voltará a jogar nesta quinta-feira, contra o Internacional, no Itaquerão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os valores do novo acordo firmado com Cássio não foram revelados pelo Corinthians, mas é certo que o jogador de 27 anos de idade recebeu um aumento salarial para prorrogar o seu contrato até o fim de 2018.