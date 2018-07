Corinthians renova contrato de Luciano até dezembro de 2017

Luciano está se recuperando de uma cirurgia no joelho direito a que foi submetido no mês passado após romper os ligamentos durante confronto com o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A previsão do departamento médico do Corinthians é de que o jogador só retorne aos gramados em fevereiro do próximo ano.

Antes de se machucar, Luciano vivia a sua melhor fase no clube do Parque São Jorge. Depois de ser artilheiro dos Jogos Pan-Americanos com cinco gols marcados em quatro jogos, o atacante desbancou Vagner Love e virou titular, mas acabou sofrendo uma grave lesão.

O atacante está no Corinthians desde 2014, quando foi contratado junto ao Avaí. Em 69 partidas, balançou as redes 23 vezes. Após passar por altos e baixos, despontou como o substituto ideal para o peruano Paolo Guerrero, agora no Flamengo, antes de se machucar. Agora ele assegurou a sua permanência até o final de 2017 no clube.