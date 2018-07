Corinthians renova contrato de patrocínio com operadora O Corinthians anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com um de seus patrocinadores. A TIM, operadora de telefonia móvel, e o clube acertaram a prorrogação do vínculo até 2016 e, com isso, a empresa seguirá estampando sua logomarca nos números das camisas do time paulista.