Corinthians renova contrato do lateral Léo Príncipe até o fim de 2019

O Corinthians ampliou o contrato do lateral-direito Léo Príncipe, de 20 anos, substituto imediato de Fagner, titular do time. O vínculo do jovem jogador foi estendido até o fim de 2019 - antes terminava em dezembro de 2017.

Nesta temporada, Léo Príncipe aproveitou as convocações de Fagner para a seleção brasileira e mostrou bom futebol. Ele participou de sete jogos e marcou um dos gols do time na vitória por 3 a 0 sobre o Sport em setembro, no Itaquerão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

A renovação do contrato é um sinal de que o clube deve apostar nas categorias de base para a próxima temporada, quando o time será comandado pelo técnico Fábio Carille, ex-auxiliar de Tite.

"Esse ano tínhamos 14 meninos da base no elenco principal e devemos continuar a dar muito espaço para eles", disse Carille, em entrevista ao Estado. O treinador afirmou que vai deixar as férias de lado para acompanhar os jogos da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior.