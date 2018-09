Corinthians repudia ação de cambistas e promete agir contra venda ilegal

O Corinthians emitiu nota para avisar que tentará coibir a ação de cambistas, que estão tentando vender ingressos para o treino desta terça-feira à tarde, na Arena, na véspera do confronto contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil.

Os ingressos foram trocados por um quilo de alimento e se esgotaram no final de semana. "O Sport Club Corinthians Paulista repudia a prática da venda de ingressos para o treino aberto e informa que estuda as medidas cabíveis para reprimir a atuação ilegal de cambistas", informou.

Na segunda-feira, cambistas circulavam pelas imediações da Arena tentando vender ingressos por até R$ 50. A ideia de abrir o treino para os torcedores, segundo o Corinthians era realizar uma ação social para doar alimento às ONGs parceiras e também abrir sua casa para quem não tem dinheiro para pagar o ingresso para um jogo.

"O objetivo da iniciativa é incentivar a solidariedade humana por meio da troca de alimentos, ajudando entidades filantrópicas previamente cadastradas. A ação permite ao mesmo tempo que parte da torcida que não teve disponibilidade financeira para conhecer a Arena Corinthians possa fazê-lo de maneira democrática, tranquila e ordeira", finalizou a nota.

O Corinthians empatou com o Flamengo sem gols no jogo de ida da semifinal, no Maracanã. A partida de volta acontece nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Como na Copa do Brasil deste ano não há a regra do gol fora de casa, o time alvinegro avança para a final com uma vitória simples. Qualquer igualdade leva a decisão para os pênaltis.