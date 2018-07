Corinthians ressarcirá quem comprou bilhete de clássico A diretoria do Corinthians protestou na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) contra a mudança da data e do horário do clássico contra o Santos pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro e, como não foi atendida, anunciou nesta quinta-feira que vai ressarcir os torcedores que já compraram ingresso e não poderão ir ao Pacaembu no sábado, dia 24, às 19h30. A partida estava inicialmente marcada para domingo, dia 25, às 17 horas. Já foram vendidas 22 mil entradas.