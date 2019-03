Corinthians retoma boa fase e soma oito jogos de invencibilidade

Depois de fazer o melhor jogo do ano no empate diante do Santos, de acordo com avaliação do técnico Fábio Carille, e voltar a jogar bem na vitória sobre o Ceará, o Corinthians alcançou oito jogos de invencibilidade.

Embora tenha passado pela fase de grupos do Campeonato Paulista, com jogos teoricamente mais fáceis, o time enfrentou verdadeiros testes ao long da sequência. Foram quatro jogos eliminatórios, incluindo Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, além de dois clássicos paulistas.

"Em comparação com 2017 e 2018, esse é o melhor elenco, mais equilibrado”, elogiou o técnico Fábio Carille, após a vitória sobre o Ceará, pela Copa do Brasil, na quarta-feira.

Pelo torneio sul-americano, foram dois empates diante do Racing e classificação nos pênaltis. Na Copa do Brasil, o time superou Ferroviário, Avenida (RS) e a primeira partida diante do Ceará. No Campeonato Paulista, a equipe superou o São Paulo em casa e o Palmeiras no Allianz Parque. A última derrota da equipe foi diante do Novorizontino, jogando com um time misto.

Veja a sequência de invencibilidade:

Corinthians 1 x 1 Racing

Corinthians 2 x 1 São Paulo

Corinthians 4 x 2 Avenida

Botafogo (SP) 0 x 1 Corinthians

Racing 1 x 1 Corinthians

São Bento 1 x 1 Corinthians

Corinthians 0 x 0 Santos

Ceará 1 x 3 Corinthians