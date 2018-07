Corinthians retoma diálogo com Cruzeiro sobre Montillo

SÃO PAULO - O Corinthians se animou com a reabertura das negociações para contratar Montillo. O empresário do jogador, Sergio Irigoitia, diz que o futuro do atleta na temporada ainda é incerto. Irigoitia está em Buenos Aires e chega a Belo Horizonte nesta semana para se reunir mais uma vez com a diretoria do Cruzeiro.

“Estamos discutindo um novo contrato para Montillo”, disse Irigoitia em entrevista por telefone ao estadão.com.br.

O salário de Montillo é de R$ 180 mil, enquanto o Corinthians ofereceu ao argentino R$ 380 mil por mês, fora luvas. Se o meia permanecer em Minas, Irigoitia não abre mão de conseguir um aumento para seu cliente.

“O futebol é muito dinâmico. Hoje ele é atleta do Cruzeiro, mas amanhã não sei. A negociação ainda está aberta.”

As palavras do empresário animaram a diretoria do Cruzeiro.

O que emperra o acerto, segundo ele, continua sendo a diferença entre o que o Corinthians oferece (R$ 20 milhões) e o que o clube mineiro pede (R$ 36 milhões) pelo contrato do jogador.

“Foi uma boa proposta, um valor alto, pelo menos é o que considero, mas não sou eu que decide.”

Existe a possibilidade de o Cruzeiro negociar Montillo por um valor menor, perto dos R$ 24 milhões, o que seria R$ 4 milhões a mais de sua oferta inicial.

Esse diferença viria de um acordo com o próprio jogador, que deixaria de receber parte das luvas em seu novo contrato com o Corinthians. “Mas isso ainda não é algo certo. Oficialmente o Corinthians não encaminhou nova proposta. Tem de ser bom para todas as partes.”

Domingo, o presidente em exercício do Corinthians, Roberto de Andrade, disse, antes da partida diante do Linense, que agora é um “novo negócio.” “Aquela negociação acabou antes do amistoso contra a Portuguesa. Agora vamos aguardar.”

Irigoitia disse ao estadão.com.br que toda essa novela não abalou a cabeça do jogador, que aguarda o desfecho à distância.

A única exigência que o meia fez, segundo o empresário, foi a de rechaçar propostas de clubes do exterior. Ele disse que dois clubes de fora (Benfica e Atlético de Madrid) se interessaram em contratar Montillo, mas que as conversas não avançaram.

Além do Corinthians, o São Paulo também tentou tirar o argentino do Cruzeiro.