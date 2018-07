Corinthians retoma plano popular de sócio-torcedor

SÃO PAULO - Depois de aumentar em 80% o valor da anuidade do plano mais barato no seu programa de sócio-torcedor e receber uma enxurrada de críticas, o Corinthians resolveu recriar um patamar mais popular. Nesta sexta, o clube anunciou a volta do plano "Meu Ingresso", que terá um custo de R$ 100 ao ano.

O valor é mesmo que foi praticado no ano passado no plano "Minha Vida", agora o segundo mais barato, ao custo de R$ 180. Os mais caros são o "Minha História" e o "Meu Amor", este último com uma anuidade de R$ 900, uma redução de 25% com relação a 2012, quando a procura ficou abaixo do esperado.

Com a nova opção, o Corinthians quer manter os "fiéis torcedores" que deixaram de renovar por conta do aumento substancial na anuidade. O plano "Meu Ingresso", porém, dá apenas um pequeno desconto na aquisição de entradas. O principal benefício é a preferência na compra dos tíquetes de arquibancada e tobogã.

De acordo com o clube, o associado que migrar de plano não perderá o histórico de compras e seguirá com a mesma pontuação no programa. Ela é importante no caso de jogos com grande procura, quando a preferência é do torcedor que compareceu a mais partidas. Além disso, o desconto é progressivo de acordo com a frequência.

O Corinthians tem cerca de 70 mil sócios-torcedores. No orçamento previsto para 2013, o programa renderá ao clube cerca R$ 6 milhões. Para os três jogos da primeira fase da Copa Libertadores, cerca de 80 mil ingressos já foram vendidos pelo programa - o mais barato custa R$ 50.

No Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol (FPF) estipulou que o preço mínimo do ingresso é de R$ 40 em 2013, mas o clube informou que o participantes do programa de sócio-torcedor continuarão pagando o valor do ano passado (R$ 30). O clube só é obrigado a praticar o valor de R$ 40 nas bilheterias.