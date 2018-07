Corinthians retorna das férias com Cristian e Tite como as novidades

A principal novidade na reapresentação do Corinthians, nesta segunda-feira, é o retorno de Tite. A diretoria bancou o retorno do treinador visando um trabalho a longo prazo - o contrato assinado foi de três anos. Ele vai reencontrar vários jogadores que foram campeões em sua passagem entre 2010 e 2013, entre eles Cássio, Fábio Santos, Danilo, Ralf e Guerrero.

Nesta segunda o volante Cristian, que jogou pelo Corinthians entre 2008 e 2009, será apresentado como principal reforço da temporada. Ele estava no Fenerbahçe, da Turquia, desde que deixou o clube alvinegro.

Na quarta o grupo viaja aos Estados Unidos para uma pré-temporada de duas semanas e a disputa da Florida Cup. O objetivo é se preparar para a fase preliminar da Copa Libertadores. Os jogos contra o Once Caldas, da Colômbia. estão marcados para os dias 4 e 11 de fevereiro.

Em 2015, o Corinthians jogará quatro competições: Campeonato Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (entra apenas na fase de oitavas de final). A estreia na temporada será no dia 1.º de fevereiro, pelo Paulistão, contra o Marília, em casa.

Antes dos jogos oficiais, o Corinthians terá uma pré-temporada cheia. A reapresentação dos jogadores será nesta segunda e dois dias depois o elenco viajará para Fort Lauderdale, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde fará um período de 10 dias de treinamentos. Neste intervalo, jogará duas vezes contra equipes da Alemanha - dia 15 contra o Bayer Leverkusen e, dois dias depois, contra o Colônia.

Na volta ao Brasil, mais treinos e um amistoso contra o Corinthian Casuals, clube inglês que inspirou os fundadores do clube, em 1910, a dar o nome do time. O jogo acontecerá no dia 24 de janeiro, no estádio Itaquerão.

Na Libertadores, se passar pelo Once Caldas, da Colômbia, o Corinthians vai fazer o seu primeiro jogo no Grupo 2 contra o São Paulo. Pela tabela divulgada pela Conmebol, o clássico seria no dia 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas, no Itaquerão.