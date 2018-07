Corinthians revela intenção de renovar com Danilo

SÃO PAULO - O Corinthians agora quer renovar o contrato do meia Danilo, de 34 anos, e vai procurar o empresário Gilmar Rinaldi para tratar do assunto. O jogador recebeu uma proposta do Vitória, mas deseja continuar no clube pelo qual conquistou títulos como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes da Fifa.

A primeira conversa entre o diretor de futebol Ronaldo Ximenes e o meia aconteceu depois da partida disputada em São José do Rio Preto contra o Oeste (vitória por 2 a 1) pelo Campeonato Paulista. "Minha vontade é ficar e continuar o trabalho que é bonito", disse Danilo no desembarque da delegação em São Paulo. "Até agora não decidimos isso, mas acredito que nas próximas semanas vamos tomar uma decisão."

Nesta sexta-feira, Ximenes deve conversar com Rinaldi, que cuida da carreira de Danilo. À reportagem, o empresário disse que iria falar com o jogador, mas deu a entender que o desejo do atleta é por um contrato longo. "A princípio nossa ideia é de mais um ano e meio, até o fim de 2015. O Vitória nos propôs isso. Além disso, outras equipes também me procuraram", disse Rinaldi.

O contrato de Danilo termina em julho e ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. O Corinthians pensou em oferecer mais seis meses, até o fim deste ano. Mas já admite uma nova proposta. "Pode ser seis meses, pode ser mais. Vamos conversar", afirmou Ximenes.

Danilo era tido como carta fora do baralho e estava cotado para deixar o clube, seguindo os passos de atletas como Douglas, Paulo André e Alexandre Pato. Mas agora tudo indica que ele deve renovar pelo menos até o fim deste ano.