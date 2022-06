Corinthians e Santos medem forças para série de clássicos no Brasileirão e na Copa do Brasil

As rivalidades do futebol paulista voltaram com tudo neste fim de junho. De um lado, Palmeiras e São Paulo começaram a se enfrentar em confrontos pelo Brasileirão e mata-mata da Copa do Brasil. Agora é a vez de Corinthians e Santos duelarem nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Os rivais voltam a medir forças, no sábado, pelo Nacional, também em Itaquera.

Corinthians e Santos querem pôr fim nas oscilações na temporada e miram a classificação na Copa do Brasil para confirmar a evolução em campo e evitar um aumento de pressão das arquibancadas. No clássico entre os times disputado em fevereiro, pelo Paulistão, o técnico Sylvinho não resistiu à derrota para o rival santista em casa e foi demitido. Tanto Vítor Pereira como Fabián Bustos ainda não venceram clássicos desde que chegaram ao futebol brasileiro. São cinco jogos sem vitória para o português e trêsderrotas para o argentino.

"Não vencemos clássicos no ano, mas isso não representa tudo que estamos fazendo. Estamos numa crescente, fazendo um grande trabalho. É pensar nos 180 minutos, não só em um jogo, ter cabeça fria para fazer grandes jogos e conseguir nossos objetivos", disse o lateral-direito Fagner, que deve retornar ao time titular do Corinthians.

A equipe faz seus próximos três jogos em casa, onde Vítor Pereira segue invicto, com oito vitórias e quatro empates. O treinador português voltou a lamentar desfalques por lesão. No último domingo, Gil foi substituído com dores no joelho na última partida e deve ser ausência no clássico.

No Santos, o zagueiro Maicon deve seguir sem condições de jogo e Kaiky formará dupla com Bauermann. Já o lateral-direito Madson segue no departamento médico e Lucas Braga continua improvisado no setor, mesmo com Auro à disposição de Bustos. No meio-campo, Sandry deve voltar ao time titular, com Bruno Oliveira indo para o banco de reservas. O trio na frente será formado por Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo, com Angelo sendo opção para o segundo tempo.

"Nosso time está preparado para o clássico e tenho certeza que faremos dois grandes jogos e sairemos com o resultado positivo nos dois jogos", afirmou Bauermann.

CORINTHIANS X SANTOS

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Robson, Raul Gustavo e Fábio Santos (Piton); Du Queiroz e Cantillo (Giuliano); Mantuan, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

SANTOS - João Paulo; Lucas Braga (Auro), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena.

TV - Globo, Premiere e Sportv.