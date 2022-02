Corinthians recebe o São Bernardo e mira terceira vitória seguida, que não acontece desde agosto

O Corinthians vai para o terceiro jogo seguido comandado pelo técnico interino Fernando Lázaro enquanto a diretoria ainda não está perto de um nome para assumir o cargo definitivamente. Com duas vitórias desde a saída de Sylvinho, a equipe mira o terceiro triunfo seguido, algo que não acontece desde agosto do ano passado pelo Brasileirão, quando o time derrotou em sequência Ceará, Athletico Paranaense e Grêmio. Para isso, tem pela frente o surpreendente São Bernardo, líder geral do Paulistão, com 11 pontos.

A equipe vem de boa vitória sobre o Mirassol e deixou de parecer um time "engessado", marca do trabalho de Sylvinho. O time, que está na liderança do Grupo A, com 10 pontos, mostrou mais movimentação, fluidez e mereceu sair de campo com os três pontos e os aplausos dos torcedores na Neo Química Arena.

Leia Também Pesquisa da FIFPro mostra que 75% de jogadores querem Copa do Mundo a cada quatro anos

O Corinthians descansou no fim de semana e os jogadores puderam cuidar da preparação física para a sequência do ano. É o caso do lateral-direito Fagner, que deixou o jogo contra o Mirassol com dores musculares na coxa direita e retornou aos treinos na segunda-feira. Ele será titular diante do São Bernardo.

"Estamos em início de temporada ainda e os jogadores só agora estão retomando seu padrão. Acredito que eles têm muito a evoluir. Atingindo uma melhor condição, pois são jogadores de qualidade, passando a entrar mais nas partidas com essa melhora na condição física, suportando mais, vamos crescer. É uma questão natural da evolução para o time se impor melhor nos jogos", explicou Fernando Lázaro.

O atacante Willian pode ganhar uma chance entre os titulares nesta quarta-feira. Lázaro destacou a evolução física do jogador, que fez só três dos cinco jogos deste ano e apenas um como titular, na estreia do Paulistão, quando atuou por 79 minutos. Depois, ele saiu do banco de reservas contra Ituano e Mirassol para jogar 30 e 35 minutos respectivamente.

"Willian tem entrado bem nos jogos, participado bem e é uma etapa natural, ainda estamos no início de temporada. Ele teve início de pré-temporada com covid, mas ao longo dos dias está ganhando condição e evoluindo, tem suportado melhor e entrando nos jogos vai adquirindo confiança e possibilidade de tempo maior a cada partida", analisou Lázaro.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SÃO BERNARDO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto e Willian (Mantuan); Róger Guedes.

SÃO BERNARDO - Júnior Oliveira; Joílson, Matheus Salustiano e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho e Igor Fernandes; Silvinho, Moccelin e Davó. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena.

TV - Paulistão Play, Premiere, Record TV