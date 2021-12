Corinthians e São Paulo duelam no primeiro jogo da final do Paulistão Feminino

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 16h, no primeiro jogo da final do Paulistão feminino. Os rivais, que fizeram a decisão do estadual há dois anos, fazem grande campanha na competição. O time alvinegro é o único invicto, com 12 vitórias e um empate, enquanto a equipe tricolor ganhou 12 partidas e perdeu uma, justamente para o rival.

Atual bicampeão paulista, o Corinthians conquistou neste ano os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores e quer mais uma taça. O time marcou 52 gols no estadual e conta com a artilheira Miriã, com oito gols, e a vice Adriana, que marcou sete vezes. Glaucia, do São Paulo, também balançou a rede em sete oportunidades.

"É um orgulho estar na quarta final consecutiva. A gente vem fazendo história nos campeonatos que disputamos, mas sem dúvida essa é uma final muito dura", disse o técnico do Corinthians, Arthur Elias, que pode conquistar seu décimo troféu no clube.

Além de Glaucia, o São Paulo tem como trunfo o talento e a experiência de Formiga, que se despediu da seleção brasileira na semana passada. No Brasileiro, o time tricolor fez ótima campanha na primeira fase, mas caiu na fase seguinte para o Internacional.

"A eliminação precoce no Campeonato Brasileiro foi algo que machucou a gente na temporada, foi momento de reflexão e reorganização da equipe em vários sentidos", avaliou o treinador Lucas Piccinato.

A partida terá entrada gratuita no Morumbi, mas com torcida única. É preciso comprovação de vacinação completa ou teste negativo no acesso ao estádio. A partida de volta será na próxima quarta-feira, às 21h, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

DIA/HORÁRIO - Sábado, 16h.

LOCAL - Morumbi.

TV - SporTV, Paulistão Play, Eleven, Youtube.