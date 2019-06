Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras se reúnem e tratam interesses comuns

Os presidentes dos quatro clubes grandes de São Paulo se reuniram nesta semana. No encontro, Andrés Sanchez, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, José Carlos Peres e Maurício Galliotte trataram sobre interesses comuns.

Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras buscam unir forças nas discussões sobre diversos assuntos, como o calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada. Outro interesse dos quatro clubes é a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios paulistas.

O encontro foi sugerido pelo presidente do Palmeiras, Maurício Galliotte, que já havia se reunido com o presidente do Santos, José Carlos Peres, na semana passada. A ideia é criar uma agenda de reuniões entre os dirigentes.

Com uma posição alinhada entre os quatro clubes, a expectativa é de que eles tenham mais força em eventuais discussões na Federação Paulista de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol.

Leco, Andrés Sanchez e José Carlos Peres já haviam se encontrado na FPF durante os conselhos técnicos do Paulistão e mostraram bom relacionamento. Galliotte não compareceu, porque o Palmeiras está rompido com a entidade paulista.