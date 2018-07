Corinthians se acerta com Hannover e anuncia contratação do centroavante Jonathas

O Corinthians chegou a um acordo com o Hannover, da Alemanha, e anunciou nesta sexta-feira a contratação por empréstimo do centroavante Jonathas, de 29 anos. O jogador fará exames médicos na próxima semana e, se aprovado, assinará contrato com o clube paulista até junho de 2019.

+ Contratações e saídas agitam clubes paulistas durante a Copa do Mundo

+ Instável sem Carille, Clayson diz que Corinthians conquistará títulos com Loss

Jonathas será o 15.º reforço do Corinthians na atual temporada. Ele chega para disputar posição com Roger, contratado em abril e que ainda não se firmou no time. A posição de centroavante era a mais carente do elenco, após a saída de Jô para o futebol japonês.

Além deles, o técnico Osmar Loss conta com o turco Kazim e o jovem Matheus Matias para a posição. Sem espaço no time e muito criticado pela torcida, Kazim pode ser emprestado e Matheus Mathias, segundo avalia a comissão técnica, ainda não está pronto.

Jonathas poderia ter vindo antes ao Corinthians. O centroavante recebeu proposta para ser repatriado em 2015, mas optou por se transferir para a Real Sociedad, da Espanha.

Após boas temporadas no futebol russo, Jonathas chegou ao Hannover no começo da última temporada cercado de muita expectativa, mas não correspondeu aos R$ 30 milhões investidos pelo clube alemão em sua contratação. Acumulou lesões, atuou em apenas 13 jogos e marcou três gols.

Assim, de volta ao Brasil, o centroavante revelado pelo Cruzeiro em 2006 tenta reencontrar o bom futebol depois de 10 anos atuando na Europa. Neste período, além do próprio Hannover, passou por AZ Alkmaar, da Holanda; Brescia, Pescara, Torino e Latina, da Itália; Elche e Real Sociedad, da Espanha; e Rubin Kazan, da Rússia.

DE VOLTA

Recuperado de lesão na coxa esquerda que o afastou das últimas partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo da Rússia, o volante Renê Júnior concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. Ele disse estar pronto para voltar a jogar.

"É difícil ficar de fora e não poder ajudar. Eu vinha de uma sequência boa, quando ocorreu a lesão. Agora estou recuperado e vou trabalhar cada vez mais para conquistar meu espaço na equipe e poder fazer um bom segundo semestre", disse o volante.

Com a venda de Maycon ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Renê Junior deve voltar ao time titular ao lado de Gabriel. "Se eu tiver sequência, consigo desempenhar bem a minha função e dou conta do recado", garantiu.