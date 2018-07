Corinthians se apressa para fechar venda de Pato ao futebol inglês

O Corinthians quer fechar nos próximos dias a venda do atacante Alexandre Pato. O futebol inglês é o destino preferido da diretoria, que tem pressa para agilizar a negociação principalmente pela existência de interessados e para não deixar no elenco pelos próximos meses um jogador que tem o salário de R$ 800 mil e que não deve ser utilizado pelo técnico Tite.

Pato sequer viajou aos Estados Unidos para acompanhar a pré-temporada junto com o restante do elenco. O atacante ficou no CT Joaquim Grava para treinar ao lado de Rildo e Luciano, dupla que se recupera de lesões. A diretoria corintiana admitiu ter recebido propostas, mas não detalhou as origens. Clubes ingleses como Chelsea, Liverpool e Tottenham são os cotados.

O atacante passou duas temporadas emprestado ao São Paulo e retornou ao Parque São Jorge em janeiro. Como tem contrato com o Corinthians até o fim do ano, a partir de julho ele pode assinar o pré-contrato com outra equipe e sair sem custos. Ciente disso a cúpula trabalha com a ideia de concretizar a venda dele já nesta janela e espera conseguir uma negociação de cerca de R$ 65 milhões.

Um clube da China, cujo nome é mantido em sigilo, também chegou a procurar o jogador. Pato, porém, recusou a proposta e tem como preferência o retorno ao futebol europeu, onde atuou durante cinco anos. O atacante defendeu entre 2007 e 2012 o Milan, da Itália.