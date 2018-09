Corinthians se aproxima de acerto com lateral-direito Michel para 2019

O Corinthians está prestes a concretizar acerto com o lateral-direito Michel Macedo, de 28 anos, que disputou a última temporada pelo Las Palmas. O contrato com o clube espanhol terminou em junho e o jogador está livre para negociar sem custos.

A informação foi divulgada pelo "Yahoo Esportes" e confirmada pelo Estado. Como as inscrições para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro estão encerradas, Michel Macedo chegaria como primeiro reforço para 2019.

Michel Macedo deve chegar ao Brasil ainda nesta semana para assinar contrato e já poderia até iniciar o treinamento com os novos companheiros. Só não poderá entrar em campo. A lateral direita é uma posição que o Corinthians encontrou dificuldades de reposição especialmente nas últimas partidas. O titular Fagner e o reserva imediato Mantuan, que é volante de origem, se machucaram. Com isso, Jair Ventura precisou improvisar o meio-campista Paulo Roberto para o setor na partida contra o Sport, no último dia 15, pelo Campeonato Brasileiro.

Michel Macedo deixou o Flamengo ainda nas categorias de base e começou profissionalmente no Almería, da Espanha, em 2008. Quatro anos mais tarde chegou a ser emprestado para o Atlético-MG, mas não teve muitas oportunidades. Em duas temporadas no clube mineiro, participou de apenas 23 jogos. Em 2016 foi contratado pelo Las Palmas.

O Corinthians vem de empate com o Internacional por 1 a 1 pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e agora volta às atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 21h45, o time alvinegro enfrentará o Flamengo, em casa, no jogo de volta da competição. O primeiro duelo terminou empatado sem gols.