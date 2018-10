Corinthians se arma para segurar o Cruzeiro e depois decidir em casa

O Corinthians entrará em campo nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, à espera do Cruzeiro. O raciocínio é que um empate no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil estará de bom tamanho. A expectativa é deixar a final em aberto e buscar o tetra diante de seus torcedores, em Itaquera, na próxima quarta-feira.

Se o Corinthians não é segredo para ninguém, o Cruzeiro é todo mistério na escalação. Mas o técnico Mano Menezes já disse que seria muito complicado ter de buscar um resultado em São Paulo diante de 45 mil corintianos. O time mineiro tenta o hexa, que o isolaria como maior vencedor da competição – atualmente divide esse posto com o Grêmio.

Pode-se esperar no jogo de ida um Corinthians bem postado defensivamente, em busca do contra-ataque. Algo semelhante ao que ocorreu no empate sem gols contra o Flamengo pela semifinal, no Maracanã, quando foi muito criticado.

A pequena diferença é que desta vez Jair Ventura não colocará em campo três volantes. Com quatro jogadores de velocidade na frente – Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson –, a ideia é ao menos tentar sair rápido quando tiver a posse de bola. Contra a equipe carioca, o Corinthians não chutou a gol.

A boa notícia é a presença de Fagner na lateral direita. O jogador ficou afastado dos últimos dois confrontos por causa de uma fibrose na coxa esquerda, mas demonstrou estar recuperado. No meio-campo, sem poder contar com Douglas, suspenso, Jair optou por Gabriel.

No último trabalho antes da partida, Jair comandou um treino tático e deu atenção especial aos cruzamentos na área. O treinador parou a atividade inúmeras vezes para acertar o posicionamento dos zagueiros e evitar o que aconteceu no jogo passado. Na derrota para o Flamengo por 3 a 0, os dois primeiros gols foram de jogadas de escanteio.

“O professor tem conversado muito com a gente. Estamos prontos. Na semifinal fomos muito criticados por não ter atacado, não ter chutado no gol. Mas no jogo de volta conseguimos o resultado em casa e passamos para a final. Isso é o que importa”, destacou Cássio.

Do outro lado, o Cruzeiro terá que sair para o jogo, apesar de não ser a estratégia que Mano Menezes mais goste. Eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors, fora da luta pelo título do Brasileirão, o time mineiro só tem a Copa do Brasil como esperança de ser campeão. Por isso, cada detalhe é importante para o técnico. Ontem, ele fechou o treino e não confirmou a formação ofensiva de sua equipe.

As principais dúvidas são o substituto de Arrascaeta e se Barcos seguirá no comando do ataque. Arrascaeta foi convocado pelo Uruguai para dois amistosos e o Cruzeiro não conseguiu sua liberação. Rafinha e Rafael Sobis disputam a vaga. Para a posição de centroavante, Fred, recuperado de lesão, pode surgir entre os titulares. Raniel também está na briga.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO X CORINTHIANS

CRUZEIRO: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha (Sobis), Thiago Neves e Robinho; Barcos (Fred). Técnico: Mano Menezes.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Gabriel; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO: Anderson Daronco

HORÁRIO: 21H45

LOCAL: Mineirão

TRANSMISSÃO: Globo e Sportv