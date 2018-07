Corinthians se consolida como o mais valioso do futebol brasileiro

SÃO PAULO - Campeão sul-americano e mundial, o Corinthians se consolida como o clube mais valioso do futebol brasileiro. E, de maneira geral, os clubes do País estão se valorizando fortemente a cada ano. É o que aponta estudo recente de avaliação de marcas feito pela BDO. O trabalho constatou que o valor das 23 maiores marcas do futebol do Brasil atingiu neste ano R$ 6,06 bilhões, com crescimento de 9% em relação a 2012.

Atualmente, o Corinthians vale R$ 1,1 bilhão, de acordo com o levantamento. É o único clube na casa do bilhão, pois o Flamengo, segundo colocado, aparece com R$ 855,4 milhões e o São Paulo, o terceiro, com R$ 848,2 milhões.

Em um período em que a economia brasileira enfrenta turbulência, um setor crescer 9% é algo significativo. Mas a evolução é ainda maior, e mais expressiva, quando comparada com a análise de 2009. Desde então, houve crescimento de 69% no valor das agremiações.

"Isso reflete uma exploração comercial do potencial que cada clube tem. Em cinco anos, houve crescimento forte do valor, impulsionado por contratos de televisão e ações mais agressivas de marketing", comenta Pedro Daniel, consultor de gestão esportiva da BDO e coordenador do trabalho.

O estudo recorreu a informações financeiras, estratégias de marketing dos clubes e pesquisas feitas com torcedores, além de dados econômicos e sociais dos brasileiros. As receitas analisadas foram retiradas dos balanços contábeis nas áreas de marketing, exploração de estádio (bilheteria, por exemplo), mídia e sócios. O dinheiro recebido com transferências de jogadores não foi considerado.

Pedro Daniel afirma que os torcedores estão consumindo mais, mas aponta outros fatores que pesam para o crescimento constante. Ele cita a contratação de Ronaldo pelo Corinthians, em 2009, como uma jogada de marketing sem precedentes - a partir dali, o clube alvinegro começou a superar o Flamengo, mais valioso até 2009 -, mas dá outro exemplo que considera significativo. "O Internacional e o Grêmio estão orientados para os consumidores. O (programa) sócio-torcedor de ambos é muito evoluído", diz o profissional da BDO.

FUTURO PROMISSOR

O consultor acredita que os clubes continuarão valorizando de maneira expressiva suas marcas. Um ingrediente a mais em 2014, segundo ele, serão os novos estádios. "Se bem trabalhadas, as arenas podem potencializar os ganhos com ações voltadas para atrair o consumidor/torcedor."

A venda de produtos ligados aos clubes e o ganho em dias de jogos poderão se tornar fontes de receitas ainda mais importante em alguns casos. "Mas é importante o clube conhecer seu torcedor. O do Corinthians é diferente do torcedor do Palmeiras", diz Daniel. "Hoje os clubes já sabem a linguagem de seus torcedores." E, claro, o sucesso dentro de campo também ajuda a valorizar a marca.

O estudo da BDO constatou que a distância entre os mais valiosos e os demais é grande e tem crescido com o passar dos anos. Para o consultor, a tendência é os quatro ou cinco primeiros se destacarem. "É um sinal claro de um trabalho mais efetivo. Não é irreversível, mas é preciso um trabalho mais eficiente (dos outros) para mudar o quadro."