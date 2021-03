Corinthians se desfaz de atletas 'inutilizados' e reduz R$ 1,7 milhão na folha salarial

Afetados economicamente pela pandemia da covid-19, os clubes de futebol lutam para manter o que restou de dinheiro em seus cofres. Nesse cenário, o "corte de gastos" virou regra. O Corinthians, que anunciou em novembro de 2020 déficit de R$ 195,4 milhões, segue à risca a prática. Desde o começo do ano, reduziu a folha salarial de seu elenco principal em cerca de R$ 1,7 milhão. A tendência é que a despesa com salários sofra redução ainda maior.

Em 2021, o clube economizou R$ 900 mil com a negociação do goleiro Walter, do zagueiro Marllon, do volante Éderson e dos atacantes Jonathan Cafu e Davó. A saída desses cinco atletas é responsável pela metade do montante já economizado. A outra fatia da redução está ligada ao fim do vínculo contratual de Mauro Boselli e Sidcley. Juntos, atacante e lateral obrigavam o Corinthians a gastar cerca de R$ 840 mil por mês.

Leia Também Após folga em resort, Jô e Otero têm reunião com Duílio e Mancini

Consciente de que a pandemia do novo coronavírus deve seguir afetando suas receitas, o Corinthians pretende "se livrar" de mais jogadores que pouco foram utilizados na temporada passada, como Michel Macedo e Everaldo. A princípio, o atacante, que chegou em 2019 e possui vínculo de quatro temporadas, é prioridade. Se a negociação de ambos se concretizar, cerca de R$ 300 mil mensais seriam economizados e o valor total do corte na folha se aproximaria dos R$ 2 milhões.

SE HÁ QUEM SAIA, HÁ QUEM VOLTE

Todo começo de temporada o Corinthians negocia jogadores por empréstimo. Jonathan Cafu, Davó e Éderson foram os escolhidos da vez. Eles devem voltar em 2022. Mas se há quem saia, há também quem volte por essa modalidade de negócio. É o caso de Matheus Jesus e João Victor. André Luís, que havia sido vendido ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, também retorna ao CT Joaquim Grava após calote na transação.

Fora da fase preliminar da Libertadores, o Corinthians tem pela frente o Paulistão, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão. O bom desempenho nessas competições significa mais tranquilidade aos cofres alvinegros. O próximo desafio do time é pelo Estadual. A equipe vai a campo diante do São Caetano, no domingo.