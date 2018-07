Corinthians se licencia do Clube dos 13

"Agora a tendência realmente é sair. Não concordo com muita coisa que vem sendo feita no Clube dos 13 nos últimos anos", declarou Andrés, após reunião com Koff e dirigentes de outras agremiações. O mandatário corintiano deixou claro que, a partir de agora, o clube negociará de forma independente quem transmitirá as partidas do time.

O clima no Clube dos 13 já não era dos melhores desde 2008, mas ficou pior no ano passado com a realização da eleição que reelegeu Koff para a presidência. O Corinthians ficou descontente, pois seguiu a orientação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e apoiou o candidato Kléber Leite, assim como Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Goiás, Santos, Vasco e Vitória.

A derrota de Leite também deixou a CBF bastante irritada, e enfraqueceu de vez o Clube dos 13. Agora a situação piorou, pois é possível que o Flamengo, antes também brigado com a CBF, também saia do Clube dos 13. A presidente rubro-negro Patrícia Amorim voltou a aproximar-se da Confederação com a oficialização do título do Campeonato Brasileiro de 1987, na segunda-feira.