Corinthians se prepara para encarar calor de Salvador

"Salvador é sempre quente, né? E isso com certeza faz diferença, mas é mais um obstáculo que teremos que superar", afirmou o goleiro Júlio César, que tem sido um dos destaques corintianos no Brasileirão. "Na hora do jogo, a gente tem que esquecer qualquer tipo de cansaço", completou.

"Lá em Salvador realmente é muito desgastante, o calor é intenso, você tem um pouco mais de dificuldade para fazer a jogada, correr. Mas se nos alimentarmos bem, descansarmos e tomarmos muito líquido, certamente faremos um bom jogo", disse o lateral-direito Alessandro.

Diante disso, o Corinthians já se prepara para enfrentar o forte calor em Salvador. No caso do atacante Ronaldo, por exemplo, a determinação é para que ele tome cerca de três litros de água de coco durante o jogo e que utilize toalhas molhadas para se refrescar no Barradão.

Assim, o Corinthians aposta que terá forças para enfrentar o calor e o Vitória no domingo, em busca dos três pontos necessários para se manter na liderança do Brasileirão - é o primeiro colocado do campeonato, com apenas um ponto de vantagem sobre o Fluminense (63 a 62).