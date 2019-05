Corinthians se prepara para maratona de 10 jogos em um mês

A semana livre que o técnico Fábio Carille tem para treinar o Corinthians é importante para recuperar os jogadores que estavam no departamento médico e também é fundamental para preparar o elenco para a próxima maratona de jogos.

A partir de sábado, dia 11, até 12 de junho, última partida antes da parada para a Copa América, o time alvinegro entrará em campo dez vezes no intervalo de 31 dias, ou seja, fará um jogo a cada três dias por três competições diferentes.

No sábado, a equipe receberá o Grêmio pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, jogará contra o Flamengo, novamente na arena em Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois tem mais jogo do Brasileirão, e então a primeira partida da segunda fase da Copa sul-americana.

Nesse período, o Corinthians terá dois clássicos regionais, contra o São Paulo, dia 25, em casa, e depois contra o Santos, em 12 de junho, fora. "É o calendário do Brasil, né? Óbvio que um time que disputa vários campeonatos a importância do elenco é fundamental para ter rendimento em várias competições. É preparar, estar com uma estrutura física boa, temos totais condições de todo mundo se recuperar para entrar no jogo e dar o seu melhor", comentou o lateral-esquerdo Danilo Avelar.

O jogador desfalcou o Corinthians nos últimos quatro partidas por causa de dores no joelho esquerdo. Na segunda-feira, ele participou do jogo-treino contra o time sub-23 e deve reforçar a equipe contra o Grêmio.

O zagueiro Henrique e o volante Junior Urso, que também estavam no departamento médico, treinaram com o restante do elenco na terça-feira. A única baixa até agora é o centroavante Gustagol, que faz tratamento para problema na coxa direita.

Confira os jogos do Corinthians até a parada para a Copa América:

11/05 - Corinthians x Grêmio (Brasileirão)

15/05 - Corinthians x Flamengo (Copa do Brasil)

19/05 - Athletico-PR x Corinthians (Brasileirão)

22/05 - Corinthians x A definir (Sul-Americana)

25/05 - Corinthians x São Paulo (Brasileirão)

29/05 - A definir x Corinthians (Sul-Americana)

01/06 - Corinthians x Goiás (Brasileirão)

04/06 - Flamengo x Corinthians (Copa do Brasil)

09/06 - Cruzeiro x Corinthians (Brasileirão)

12/06 - Santos x Corinthians (Brasileirão)