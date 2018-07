Corinthians se prepara para 'maratona' na Bahia e Pará O Corinthians já se prepara para enfrentar uma "maratona" nos dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, vai a Salvador para encarar o Bahia. E na quarta-feira joga em Belém, no Pará, contra o Goiás, que decidiu tirar o jogo do estádio Serra Dourada, em Goiânia. Pelo planejamento do departamento de futebol, o time retorna a São Paulo no domingo à noite, treina na segunda-feira no CT Joaquim Grava e na terça viaja a Belém.