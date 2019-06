Corinthians se reapresenta com cinco baixas e retorno de Bruno Méndez

O Corinthians iniciou nesta quarta-feira a preparação para a partida contra o Cruzeiro, sábado, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Fábio Carille não contará com cinco jogadores.

A baixa pontual será a do zagueiro Manoel. Por ter sido contratado por empréstimo junto ao clube mineiro, há uma cláusula que o impede de entrar em campo. Além dele, o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner estão na seleção brasileira e os meias atacantes Pedrinho e Mateus Vital disputam o Torneio de Toulon pela seleção olímpica.

O elenco se reapresentou após a eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo. Os titulares ficaram na academia e os reservas foram a campo. A novidade no trabalho foi o retorno do zagueiro Bruno Méndez, que voltou do Mundial sub-20 e está à disposição do técnico Fábio Carille.

Titular e capitão da seleção uruguaia, Bruno Mendéz foi expulso na derrota para o Equador nas oitavas de final do torneio que acontece na Polônia. O zagueiro colocou a mão na bola para tentar evitar um gol do Equador, que venceu por 3 a 1.

A partida contra o Cruzeiro pode ter a estreia do atacante Everaldo. Contratado junto ao Fluminense, o jogador não podia atuar na Copa do Brasil, mas está liberado para entrar em campo no Brasileirão.