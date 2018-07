Corinthians se reapresenta completo depois de folga no carnaval

SÃO PAULO - Depois de vencer o São Caetano por 1 a 0 no último sábado, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, e curtir a folga de domingo durante o carnaval, o elenco do Corinthians já voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. E a atividade contou com a presença do grupo completo dirigido pelo técnico Tite, entre eles o atacante Adriano, que esteve em campo como titular diante da equipe do ABC paulista.

Quem enfrentou o São Caetano participou de um trabalho regenerativo e depois foi para o gramado, onde a comissão técnica promoveu um treino físico visando o clássico desta quarta-feira, com a Portuguesa, às 22 horas, no Pacaembu, pela nona rodada do Paulistão.

Depois de poupar os titulares no jogo contra o São Caetano, Tite deve escalar o que tem de melhor à disposição diante da Lusa. Com isso, Adriano retornará ao banco de reservas. Outro que ainda luta para recuperar a sua melhor condição física e deve ficar no banco é o meia Douglas, que deu belo passe para Willian fazer o gol da vitória corintiana no último sábado.

Com 20 pontos, o Corinthians divide a liderança do Campeonato Paulista com o Palmeiras e irá assumir o topo isolado de forma provisória se ao menos empatar nesta quarta-feira, pois o time comandado por Felipão e o Guarani, terceiro colocado, com 19 pontos, só jogarão na quinta-feira pela nona rodada do torneio.