Corinthians se reapresenta para enfrentar a Chapecoense; veja provável escalação

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira depois de vencer o Vasco por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O time volta a campo na quarta para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, no jogo adiado da 21ª rodada.

O técnico Fábio Carille ainda não esboçou a formação titular, mas uma mudança é certa. Segundo o treinador, Vagner Love estará de volta à equipe após cumprir suspensão. Resta saber se Boselli deixará o time ou se o treinador optará pela saída de Clayson.

O restante da formação deve ser a mesma da última partida, com Ralf e Ramiro formando a dupla de volantes. A única baixa será a do meia Jadson, que levou o terceiro cartão amarelo. Se vencer o time catarinense, o Corinthians alcançará os mesmos 41 pontos do Santos, o terceiro colocado, mas permanecerá em quarto por ter uma vitória a menos.

A Chapecoense está na lanterna da competição, com 15 pontos, e sem vencer há seis jogos, com quatro derrotas e dois empates. A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Sornoza (Mateus Vital), Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

No treino desta segunda-feira, os atletas que não iniciaram a partida trabalharam em campo reduzido e participaram de um coletivo. Vagner Love, que não enfrentou o Vasco, participou normalmente da atividade. Na parte final, aprimoraram finalizações.