Corinthians se reapresenta preocupado agora em fugir do rebaixamento

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira e iniciou os trabalhos de olho na partida contra o Vitória, no domingo, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura já avisou que mandará a campo força máxima para tentar afastar a equipe da zona de rebaixamento.

Os titulares da derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 na decisão da Copa do Brasil fizeram apenas um treino regenerativo na academia. Os reservas foram a campo e realizaram trabalho em campo reduzido. Entre os presentes na atividade com bola estavam os atacantes Pedrinho e Roger, além do volante Douglas.

A expectativa é que o trio comece em campo no duelo do Brasileirão. Pedrinho participou do treino desde o início, mesmo após as ameaças de seu empresário Will Dantas. Indignado com o árbitro de vídeo que anulou o gol do jogador contra o Cruzeiro, o agente chegou a declarar que o ciclo de Pedrinho havia chegado ao fim no Corinthians. Depois, recuou, admitiu que se excedeu nas declarações e revelou que por enquanto o atacante segue no clube.

Roger deve ficar com a vaga no comando do ataque. Na coletiva após o vice da Copa do Brasil, Jair Ventura reconheceu que Jonathas não agradou contra o Cruzeiro. Já Douglas deve substituir Gabriel, que levou o terceiro cartão amarelo.

O Corinthians está há quatro jogos sem vencer no Brasileirão - são dois empates e duas derrotas. No último sábado, o time alvinegro perdeu para o Santos por 1 a 0, no Pacaembu, e se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento. Ocupa atualmente o 11º lugar, com 35 pontos, a quatro da degola. O adversário também está na luta contra o descenso e está em 16º, com 32 pontos.

O duelo em Salvador é o primeiro de uma série de confrontos diretos para fugir das últimas colocações. No domingo seguinte, dia 27, o Corinthians receberá o Bahia (13º, com 34 pontos) e no dia 4 de novembro visitará o Botafogo (12º, com 35 pontos). De acordo com as últimas edições do Brasileirão, o clube se livra do rebaixamento se somar 45 pontos. Jair Ventura precisa então que sua equipe some mais dez, em nove jogos.

O técnico ainda não deu pistas da escalação. Mas o provável Corinthians para a partida contra o Vitória deverá contar com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas, Pedrinho, Jadson e Romero; Roger.